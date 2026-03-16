『絶対に見たことがあるアレの正体、聞いてみた』（大和書房）が3月18日（水）に発売される。 【画像】世の中で一度は見たことがある「アレ」はどうやって作られている？ 旅館の鍋の固形燃料、スーパーで聞く「ポポ～ポポポ♪」の音楽、園児たちが移動のときに乗っている車みたいなもの、たたくとピコッとなるハンマー……などを作った会社に取材。「チャッカマンの火がつくか検証するため開発チ