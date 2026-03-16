『絶対に見たことがあるアレの正体、聞いてみた』（大和書房）が3月18日（水）に発売される。

【画像】世の中で一度は見たことがある「アレ」はどうやって作られている？

旅館の鍋の固形燃料、スーパーで聞く「ポポ～ポポポ♪」の音楽、園児たちが移動のときに乗っている車みたいなもの、たたくとピコッとなるハンマー……などを作った会社に取材。「チャッカマンの火がつくか検証するため開発チームは富士山に登った」「42℃のお湯を温めずに「熱湯風呂」にする方法がある」「お菓子に入っている「たべられません」の袋は、開けた時点で役目を終えている」など、明日誰かに話したくなるトリビアが掲載。

さまざまな「アレ」の製造秘話、失敗談、ここまでするか……というこだわり。ドキュメンタリーのように面白く胸が熱くなる。企業努力と日本のモノづくりに仰天する、読む社会科見学。

■目次Part1 そういや正体が気になるアレスーパーで「♪ポポ～ポポポポ」と聞こえてくるアレ：呼び込み君ファミレスで店員さんを呼ぶアレ：呼び出しボタンコンビニで強盗に投げるアレ：防犯カラーボール旅館のお膳で火をつけるアレ：固形燃料袋に入ってる「たべられません」のアレ：脱酸素剤Part2 かつて楽しんだ懐かしのアレ持ったり振ったりして応援するアレ：スズランテープ音楽の時間に奏でるアレ：鍵盤ハーモニカバラエティ番組でよく見るアレ：ビリビリ椅子叩くとピコッて鳴るアレ：ピコピコハンマーPart3 そういやよく見るアレロードサイドで見かけるアレ：大型屋外看板ガソリンスタンドで洗車してくれるアレ：洗車機保育園児たちが乗っているアレ：おさんぽ車Part4 いつもお世話になっているアレ火をつけると言ったらアレ：チャッカマン「プチプチ」と言ったらアレ：気泡緩衝材アイスと言ったらアレ：ソフトクリーム全員使ったことある、あのゴム：輪ゴム特別編 あなたが手に持っているコレ：本のカバー

■著者情報井上マサキ（いのうえ・まさき）1975年宮城県生まれ。ライター。システムエンジニアとして大手SIerに約15年勤務したのち、フリーランスのライターに。理系・エンジニア経験を強みに、企業取材やコーポレート案件など幅広く執筆するかたわら、「路線図マニア」としてメディアにも多数出演。著書に『たのしい路線図』（グラフィック社）、『日本の路線図』（三才ブックス）、『桃太郎のきびだんごは経費で落ちるのか？』（ダイヤモンド社）、『デイリーポータルZ式 自由研究 ENJO Y BOOK』（アリス館）。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）