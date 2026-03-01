お笑いタレントの千原ジュニア（51）が2月22日配信されたABEMA「ABEMA的ニュースショー」に出演。車の運転中、あわや警察に取り締まられそうになったエピソードを明かした。この日、同番組では神奈川県警で多数発覚した、一部巡査部長らによるによる不正な交通取り締まり問題について扱った。その中でジュニアは、自身が最近体験した話を披露した。ジュニアは「僕も実際都内で、年配の方を介護されている（別の）方が（横断歩道の