―［インタビュー連載『エッジな人々』］― M-1王者や、関西のお笑いを背負う重鎮たち。その中に、場違いとも思える局アナが立っていた。進行役として笑いを“整える”側のはずの彼女は、芸人たちと同じ土俵に足を踏み入れた。修行ライブを打てば即完する、“ボケる局アナ”にボケない信念を聞いた。◆クビ覚悟でボケる局アナ「すべてを捨てていい。クビになってもいいと思っていました」。大喜利や即興力で芸人たちが火花を散らす