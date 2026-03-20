3月20日、お笑いコンビ・鬼越トマホークのYouTubeチャンネル『鬼越トマホーク喧嘩チャンネル』が更新され、人気企画「半生を聞いてみよう」シリーズに千原兄弟の千原ジュニアが出演。壮絶すぎる幼少期から下積み時代までが語られ、大きな反響を呼んでいる。動画の冒頭から語られたのは、出生直後のエピソードだった。「ジュニアさんは、生後間もなく『幽門狭窄症』という病気を患い、大手術を受けていたことを告白しました。当