お笑いタレントの千原ジュニアさんが、2月22日配信の「ABEMA的ニュースショー」で、自動車の運転中にあわや交通違反の取り締まりを受けそうになったエピソードを明かしました。番組での発言によると、千原さんは都内で車を運転中、横断歩道の近くで年配の方を介護している様子である人がいたため一時停止。その人は歩道の手前で腕を横に振るようにジェスチャーをしてきたとのことです。千原さんはこのジェスチャーを「行ってくださ