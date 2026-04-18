山口県・周南市（しゅうなんし）の住宅街にサルが出没した。【映像】サルがベランダで大暴れ（実際の様子）映像には、ベランダの窓越しに威嚇するサルの様子が捉えられていた。ベランダに置かれた芋を手に取り、その後屋根の上に移動。警戒する素振りも見せず、芋を頬張っている。翌日も、周南市に現れたサル。今度は歩いていた女性の後ろから近づくと…足に抱きついた。あの、芋を頬張って