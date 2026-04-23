お笑いコンビ「千原兄弟」が、21日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）にゲスト出演し、千原ジュニア（52）が大物俳優とのとっさの対面エピソードを語った。番組にはメールで、ライブ終わりに声を掛けられたジュニアが、クールに対応してくれたとのお礼が届いた。これを受け、芸能人の立ち居振る舞いにキュンとした話を披露した。東京の撮影スタジオTMCでの出来事だという。「ちょっと前にTMC