お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（52）が23日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。自身に出される「怖い」カンペについて明かす場面があった。この日はジョイマン、錦鯉、鈴木ユリアらとトークをする中、カンペでのムチャぶりについての話題に。ジュニアは鈴木に「これからカンペでいろいろと指示出されるで。“ここでちょっとお隣の人に、ちょっと暴言吐いてくれ”とか」と指摘