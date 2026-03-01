【ワシントン＝中根圭一】米ホワイトハウスは２月２８日、Ｘ（旧ツイッター）への投稿で、トランプ米大統領がフロリダ州の邸宅「マール・ア・ラーゴ」でイランへの軍事攻撃を見守る様子を撮影した写真を公開した。写真には、「ＵＳＡ」のロゴが入ったキャップをかぶるトランプ氏が、ルビオ国務長官やスーザン・ワイルズ大統領首席補佐官らと邸宅の一室に集まり、攻撃の行方を確認したり議論したりする緊迫した様子が写し出され