ニューヨーク共同】米南部フロリダ州で昨年4月に起きた銃乱射事件の犠牲者の遺族が10日、対話型人工知能（AI）「チャットGPT」が犯行の準備に使われたとして、開発元のオープンAI社と実行犯とされる男に損害賠償を求めて同州の連邦地裁に提訴した。訴状によると、チャットGPTは男がアップロードした銃の写真を基に、操作方法を説明。より注目を集める犯行方法についても回答していた。その上で、訴状はオープンAIが会話内容