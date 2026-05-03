◇F1第4戦マイアミGP決勝（2026年5月3日米フロリダ州マイアミマイアミ・インターナショナル・オートドローム＝1周5.412キロ×57周）レッドブルのアイザック・ハジャー（フランス）が予選失格となり、決勝は最後尾からスタートすることが決まった。9番手タイムをマークした2日（日本時間3日）の予選後のマシン検査で、左右のフロアボードが基準容積よりも2ミリ突出していることが判明。失格となったものの、フリー走行で