成功を収めるために必要なのは、人並み外れた知能や身体能力なのか。スポーツ心理学者の児玉光雄さんは「ウイスコンシン大学が約8000人の天才を調査した結果、その共通点は能力の高さだけではなく、性格特性にあった」という――。（第3回）※本稿は、児玉光雄『大谷翔平の思考法「できない」を「できる」に変える』（アスコム）の一部を再編集したものです。写真＝共同通信社カブス戦の1回、左前打を放つドジャース・大谷＝2026