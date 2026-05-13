米中首脳会談が間もなく開催される。トランプ大統領が現地時間１３日に北京入りし、１４、１５両日に習近平国家主席と会談する。表向きのテーマは、米中間の貿易安定化や関税戦争のきっかけとなった米国へのフェンタニル流入阻止、そして台湾問題などになるが、裏テーマになるとみられているのがイラン戦争だ。これについての米中の利害は一致しているが――。トランプ氏の中国国賓訪問を前に、両国の協力関係を強調することが