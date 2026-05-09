国際オリンピック委員会は７日、理事会を開き、２８年ロサンゼルス五輪の都市型スポーツの出場権に関わる予選大会「五輪Ｑシリーズ」の東京開催を決定した。日本オリンピック委員会の橋本聖子会長と太田雄貴専務理事が８日、都内で取材に応じ、太田専務理事は「大変うれしく思う。僕たちにとって東京五輪のリベンジマッチ」と覚悟をにじませた。全４大会の第１戦として２８年５月４〜７日に行われ、場所は代々木公園と周辺を活