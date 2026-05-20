【リオデジャネイロ＝大月美佳、ワシントン＝栗山紘尚】キューバのミゲル・ディアスカネル大統領は１８日、米国がキューバへの軍事攻撃に踏み切れば、「血の海となり、計り知れない被害を招く」と警告した。米国は同日、キューバ治安機関の高官らに対する新たな制裁を発表し、圧力を一段と強めている。ディアスカネル氏はＳＮＳに、「キューバは脅威ではない。米国に対して攻撃的な計画や意図はない」と投稿。「自衛のための正