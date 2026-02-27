同僚女性の自宅に侵入して小型カメラを設置し、裸を撮影しようとしたとして、22歳の会社員の男が警視庁に逮捕されました。男は女性の会社の机から勝手に鍵を持ち出し、合鍵を作っていたということです。会社の机にあった鍵を持ち出し…合鍵を作成撮影処罰法違反などの疑いで逮捕されたのは、神奈川県大和市の会社員・奥田駿斗容疑者（22）です。奥田容疑者は去年12月、同僚の女性（20代）の町田市の自宅マンションに侵入し、脱衣所