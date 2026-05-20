19日、神奈川県逗子市で、車が歩行者の女性と衝突し逃走していたひき逃げ事件で、車を運転していた78歳の女が逮捕されました。19日午後、JR逗子駅の近くで、道路を横断中の山下なおみさんが直進してきた車と衝突し、その後、搬送先の病院で死亡しました。衝突した車は現場から逃走していましたが、数時間後、衝突した車の特徴とよく似た白色のワンボックスタイプの車が逗子市内のスーパーで駐車されているのを警察が発見し、車を運