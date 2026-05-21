不動産経済研究所が21日発表した4月の新築マンション1戸当たりの平均価格は、東京23区で前年同月比38.9％上昇の1億2498万円だった。一時的に下落した前年同月からの反動増に加え、建設費の高騰が影響した。前年同月比の上昇は8カ月連続となる。首都圏（1都3県）全体では24.8％上昇して8736万円だった。3カ月ぶりに1億円を下回った。地域別に見ると、埼玉県が30.9％上昇して7014万円、神奈川県は6.7％上昇の7174万円、23区以外