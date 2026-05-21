きょう未明、神奈川県平塚市の警察署を訪れた男がいきなり液体をまき、警察官6人が病院に運ばれました。男は現行犯逮捕されました。【写真を見る】【速報】未明の警察署訪れた男が“透明の液体”まく 「目やのどの痛み」訴え警察官6人搬送 いずれも軽傷神奈川・平塚市建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されたのは、平塚市の職業不詳・石橋光明容疑者（41）です。石橋容疑者はきょう午前3時半ごろ、平塚市の平塚警察署を訪