心理学者で明星大の藤井靖教授が21日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、栃木県上三川町で14日に起きた強盗殺人事件で、事件当日の犯行グループの動きについて見解を示した。同町の住宅に押し入り、住人の富山英子さん（69）を殺害するなどした疑いで、県警下野署捜査本部は、神奈川県相模原市、川崎市の16歳少年4人と、犯行の指示役とみられる横浜市港北区の無職竹前海斗容疑者