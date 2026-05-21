平塚警察署（資料写真）２１日午前３時２５分ごろ、神奈川県警平塚署に男が侵入し、容器に入っていた透明の液体をカウンターにまいた。当直勤務中だった署員６人が目やのどの痛みを訴えて救急搬送されたが、いずれもけがはなかった。署は同日、建造物侵入の疑いで、平塚市南金目、職業不詳の男（４１）を現行犯逮捕した。署によると、男は黙秘している。男はペットボトルのような容器数本を手に持って正面の入り口から庁舎