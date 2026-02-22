「あなたがどれだけ信じているかはわかりませんが、私は罪を犯していません」──扇情的なピンクのミニドレスを着たブロンド美女は、バリ島での楽しげな写真とともにInstagramにそう投稿した。彼女は成人向け会員サイト「OnlyFans」などでセクシー系コンテンツを配信しているトルコ人インフルエンサーのひとり。いま、彼女らはトルコ当局に追われる身なのだ。 【写真を見る】摘発されたトルコの有名なインフルエンサー、バリ