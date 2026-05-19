イギリス出身の世界的お騒がせインフルエンサー、ボニー・ブルー（27）の次なる乱痴気騒ぎの舞台は日本になるかもしれない──。【写真】ノリノリで水着を選ぶボニー。バスの前で開脚して座る姿や、お腹に「異物」をつけて笑顔を見せる姿などもボニーは、イギリス国内で男子大学生をターゲットに「タダで行為できます」「動画を撮らせて」などと呼びかけ、大勢が殺到する騒動を起こした件で、一躍、時の人となった。その後も"