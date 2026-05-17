【モデルプレス＝2026/05/17】インフルエンサーで女優やモデルとしても活躍中のまいきちが17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。【写真】21歳Z世代のカリスマインフルエンサー、美脚際立つショーパン姿◆まいきち、シャツ×ネクタイがお似合い三つ編みヘアにキャップを被って登場したまいきち。美しい脚