千葉県の市川市動植物園は１９日、子ザルのパンチくんがいるサル山に侵入したとして米国人観光客の男２人が逮捕された事件を受け、サル山の撮影を全面禁止することも検討していると明らかにした。すでに観覧規制エリア拡大と、侵入防止ネット設置といった対策は実施中。今回の事件の背景には、迷惑系インフルエンサーにとって日本がターゲットになりやすいと事情があるという。県警は、威力業務妨害の疑いで逮捕したいずれも自