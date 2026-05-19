さらば青春の光・東ブクロデイリースポーツ

東ブクロ「もう簡単にTV出すのやめませんか」インフルエンサーの態度に激怒

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 18日の番組で、さらば青春の光東ブクロインフルエンサーについて語った
  • 「もう簡単にテレビに出すのはやめませんか」と切り出し芸能界の敷居を指摘
  • 「結構偉そうにしている、なんやこいつ、みたいなのもおる」と続けた
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