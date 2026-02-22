アメリカで、幼い子供を捜索する様子がカメラに捉えられた。子供は屋外で確認された後に行方不明になり、手がかりがない状況だった。そんな中、1匹の犬が現れると、吠えて警察官を誘導。犬が導いた先で子供を発見し、無事に保護した。犬が導いた奇跡の救出劇アメリカ・ケンタッキー州で1月7日、緊急事態が発生していた。幼い子供が行方不明になり、地元警察が総出で捜索を始めた。行方不明の子どもの情報を聞いた警察官は、「3歳!?