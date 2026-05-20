上越署は車を運転中にオートバイと衝突し相手にケガをさせ現場から逃走したひき逃げの疑いで20日、69歳の男を逮捕しました。過失運転致傷と道路交通法違反(救護義務違反、事故不申告)の疑いで逮捕されたのは、上越市に住むアルバイト従業員、清水幸男容疑者(69)です。警察によりますと、清水容疑者は5月16日午後9時18分ごろ、上越市安江の国道8号線で柏崎市方面から糸魚川市方面へ普通乗用車を運転中、上越市安江東交差点を