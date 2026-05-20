アメリカニューヨークの五番街で車を止めて降りようとした女性がマンホールに転落し、死亡しました。事故の直前に大型トラックが通過した際、マンホールの蓋が外れたことが原因とみられています。ニューヨーク五番街の中心部で18日夜、路上に車を駐車した56歳の女性が車を降りようとした際、蓋がない状態のマンホールに転落しました。マンホールは深さが約3mで、女性は救出されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。マ