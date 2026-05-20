大分市の田ノ浦ビーチの遊泳エリアで18日、“ハンマーヘッドシャーク”とも呼ばれる「アカシュモクザメ」が出没した。市は、海水浴はまだ解禁されていないものの、18日からマリンスポーツを禁止した。専門家はかまれると大けがをすると注意を呼びかけている。田ノ浦ビーチの遊泳エリアでサメ出没カメラがとらえたのは海面から突き出た背びれ…また、特徴的な頭の形をした姿が目撃された。18日、大分市のビーチに現れた「アカシュモ