日本大学の入学試験を替え玉受験しようとしたとして、中国籍の塾講師の男が警視庁に逮捕されました。有印私文書偽造と建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、中国籍の塾講師・李彬容疑者（39）です。李容疑者は今年3月4日、他の人物と共謀し、世田谷区で行われた日本大学の入学試験会場に侵入し、他人になりすまして解答用紙に名前を書き、試験を受けようとした疑いがもたれています。警視庁によりますと、李容疑者はSNSで知り合った