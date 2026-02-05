人の足の匂いを嗅いだ猫ちゃんのリアクションが、面白いと話題になっています。投稿は記事執筆時点で7.2万回以上再生され、「2匹の表情が面白過ぎる」「記憶に残る香り」といったコメントが寄せられました。 【動画：友達の足の匂いを嗅いだ2匹の猫→次の瞬間…なんとも言えない『リアクション』】 足の匂いを嗅ぐ2匹 TikTokアカウント『メルとさだはる』では、保護猫のメルちゃんと定春ちゃんが過ごす、穏やかな日常のひとコマ