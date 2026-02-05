人の足の匂いを嗅いだ猫ちゃんのリアクションが、面白いと話題になっています。投稿は記事執筆時点で7.2万回以上再生され、「2匹の表情が面白過ぎる」「記憶に残る香り」といったコメントが寄せられました。

【動画：友達の足の匂いを嗅いだ2匹の猫→次の瞬間…なんとも言えない『リアクション』】

足の匂いを嗅ぐ2匹

TikTokアカウント『メルとさだはる』では、保護猫のメルちゃんと定春ちゃんが過ごす、穏やかな日常のひとコマが紹介されています。

この日、飼い主さんのお友達が遊びに来て、2匹に挨拶しようと床に座ったのだそうです。すると、メルちゃんと定春ちゃんはすぐにそばへ。どうやら、お友達の靴下が気になった様子で、並んでくんくんと匂いを嗅ぎ始めました。

ひと通り確認を終えると、2匹はそろって顔を上げ、「この匂いは……？」とでも言いたげな表情でお友達を見つめていたのだとか。

息ぴったりなリアクションが微笑ましく、思わず頬がゆるんでしまうような投稿となっていました。

ご飯ちょうだい

ほかの投稿では、メルちゃんと定春ちゃんの愛らしい様子も紹介されています。

メルちゃんと定春ちゃんは、ご飯の時間が近づくと並んで座り、じっと見つめながら待つのだそうです。そろって上目遣いで見上げる姿が印象的で、なかでもメルちゃんは待ちきれなかったのか、小さく鳴いて気持ちを伝えていたとのこと。

2匹それぞれの個性が感じられる、ご飯前のひとコマを切り取った投稿となっていました。

キュートな赤ちゃん時代

さらに別の投稿では、2匹の赤ちゃん時代の微笑ましい姿も紹介されています。

投稿には、定春ちゃんにそっと毛づくろいをしてあげるメルちゃんの様子が映っていました。小さな舌で一生懸命に頭をペロペロと舐めてもらい、定春ちゃんはすっかりリラックス。心地よさそうに、そのまま眠ってしまったようです。

そんな中、飼い主さんが定春ちゃんの肉球に触れようとすると、それに気づいたメルちゃんがすぐに反応。「起こさないでね」と言うかのように、そっと止めに入ったのだとか。

2匹の深い信頼関係や仲の良さが感じられる、見ているだけで心が和む投稿となっていました。

冒頭の投稿には、「ドン引きしているようにしか見えない」「2匹とも同じ表情で面白い」などのコメントが寄せられ、2匹のリアクションに思わず笑ってしまう方が続出しています。

TikTokアカウント『メルとさだはる』では、メルちゃんと定春ちゃんの日常を見ることができます。

メルちゃん、定春ちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「メルとさだはる」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。