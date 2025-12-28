友井羊といえば、早朝のわずかな時間にひっそりと営業している、スープ屋しずくのシェフ・麻野が、常連たちの持ち込む謎などを鮮やかに解決する、「スープ屋しずくの謎解き朝ごはん」シリーズが有名である。このシリーズは、日常の謎が中心だが、優しさだけでなく、現実の厳しさも感じさせるところがあった。そこに作者の資質がある。 参考：小川哲が描き出す、きわめてシビアな火星の現実ー