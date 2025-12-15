丹青社が続急伸し１８年６月以来約７年６カ月ぶりの高値をつけている。前週末１２日の取引終了後、２６年１月期連結業績予想について、売上高を１０００億円から１０６０億円（前期比１５．４％増）へ、営業利益を７５億円から８６億円（同６７．１％増）へ、純利益を５２億円から６０億円（同５４．８％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３５円から３７円へ引き上げ、年間配当予想を７２円（前期実績４５円）としたこと