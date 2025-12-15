丹青社が続急伸、２６年１月期業績予想及び配当予想を上方修正

丹青社<9743.T>が続急伸し１８年６月以来約７年６カ月ぶりの高値をつけている。前週末１２日の取引終了後、２６年１月期連結業績予想について、売上高を１０００億円から１０６０億円（前期比１５．４％増）へ、営業利益を７５億円から８６億円（同６７．１％増）へ、純利益を５２億円から６０億円（同５４．８％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３５円から３７円へ引き上げ、年間配当予想を７２円（前期実績４５円）としたことが好感されている。



引き続き良好な市場環境を背景に、主に商業その他施設事業の需要が増加していることに加えて、収益性を重視した受注活動が寄与しチェーンストア事業の利益も上振れる見通し。なお、同時に発表した第３四半期累計（２～１０月）決算は、売上高８２５億３５００万円（前年同期比２８．５％増）、営業利益７９億１５００万円（同２．２倍）、純利益５２億９７００万円（同２．１倍）だった。



出所：MINKABU PRESS