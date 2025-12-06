「おこめ券」配布に続く肝いり政策が、ひっそりとスタートした。【もっと読む】「おこめ券」でJAはボロ儲け？ 国民から「いらない！」とブーイングでも鈴木農相が執着するワケ農水省は5日、鈴木憲和農相を本部長とする「日本の農林水産行政の戦略本部」なる組織を設置し、初会合を開いた。食料の安定供給や地域の維持・発展を目的とし、フードテック（食分野の先端技術）やコメの需要創造、中山間地域振興など6分野を重点テーマ