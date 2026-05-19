タレントで実業家の小森純が１５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで３店舗目のネイルサロンのオープンを控えるも石油危機の影響で一部の商材が「１０倍」になっていると嘆いた。小森は「３店舗目ができる。内装がこれから始まる」と報告するも「結構お金がかかっている」と率直吐露。譲渡金の交渉から始まり「物価高の影響もかなりあって。資材はかろうじて止まってないんで内装は入れたけど…」と米国とイランの対立による