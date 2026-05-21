Ä¹´ü¶âÍø¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë10Ç¯Êª¹ñºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤¬°ì»þ¡¢2.8¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£Ç¯Æâ¡¢¤¤¤äÇ¯Á°È¾¤Ë3¡ó¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£º£¸å¡¢¶âÍø¾å¾º¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÀ¤³¦Åª¤Ë³ô²Á¤¬ÊÑÄ´¤ò¤­¤¿¤·¡¢·Êµ¤¤¬¸ºÂ®¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤ÎÀµ¾ï²½¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤Ãæ¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤Î±¿±Ä¥¹¥¿¥ó¥¹¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¡ÊÂ¿ËàÂç³ØÆÃÊÌ¾·æÛ¶µ¼ø¿¿ÊÉ¾¼É×¡Ë¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®³«Êü¤Î¸«