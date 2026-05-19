タレント・小森純（40）が19日までに公式YouTubeチャンネルを更新し、石油問題がビジネスに直撃していると明かす場面があった。経営するネイルサロンの3店舗目がまもなく完成すると報告した小森だったが「物価高の影響がかなりあって。資材は辛うじて止まってないんで、うちは内装は入れたけど。聞く話だと資材も止まっていて、テナントを作るのに凄く遅れが発生しているとは聞きますけど」と語る。「石油問題も結構でかくて