卵の高騰が続く中、神奈川・相模原市の養鶏場直売所では、通常より約100円安い“訳あり”のB級卵が人気を集めている。農林水産省によると、卵1パックの平均小売価格は309円で最高値水準となっていて、飲食店にも影響が広がっている。通常より約100円安い“訳あり”卵が即完売アツアツのご飯にかけて食べる卵かけご飯のほか、ゆでても焼いても、どんな食べ方でもおいしい“食卓の常連”が「卵」。「イット！」が相模原市の養鶏場の