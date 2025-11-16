阪神の高知・安芸秋季キャンプは16日、中日との練習試合が行われ、阪神は0―4で敗れた。11日の同戦も0―0で引き分けており、2試合連続で無得点と打線が苦しんだ。試合後、センターバックスクリーン後方から中日の選手、スタッフを乗せたチームバスが出発。国道55号へとつながる敷地内の長い坂道を下っている際、阪神ファンがジェット風船を飛ばす一幕も。「ありがとう」と、キャンプ地・春野から“遠征”に訪れた竜へ感謝の声