ダイハツ斬新「“4人乗れる”軽トラ」に反響殺到！2025年10月29日に東京ビッグサイト（国際展示場）で開催された、国内最大の自動車イベント「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」では、各メーカーの未来像を示す多様なモデルが注目を集めましたが、同時に、過去のモーターショーに出展されたコンセプトカーの魅力も改めて見直されています。本記事では、2009年の「第41回 東京モーターショー」にダイハツが出展して話題を