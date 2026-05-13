【ニューデリー＝青木佐知子】インドの国家試験庁は１２日、今月３日に全国で行われた大学医学部の統一入試で、事前に問題が流出した疑いがあるとして、試験を無効にすると発表した。受験競争が激烈なインドで医学部は人気の進学先で、約２２０万人の受験生は困惑している。印民放ＮＤＴＶによると、北西部ラジャスタン州で見つかった「予想問題」は、化学と生物の約３００問のうち、１３５問が実際の試験問題と一致した。類似