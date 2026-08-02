ボディカラー
『ボディカラー』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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マツダ「フレアクロスオーバー」がデザインと安全装備を大幅刷新
フロントデザインの刷新と安全装備の大幅強化が今回の改良の主な変更点である
くるまのニュース
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トヨタ新型プリウスが一部改良、PHEVモデルの燃費と内装に好評
最上級Zグレード（PHEV・2WD）は464万5300円で、出力223馬力を発揮する
くるまのニュース
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トヨタの7人乗り大型SUV「ハイランダー」が860万円で全国発売開始
価格は860万円で、2.5リッターハイブリッドとE-Four AWDを搭載している
くるまのニュース
2026年8月7日
2026年8月6日
2026年8月5日
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日産の新型コンパクトSUV「キックス」が発売1か月で受注1万台を突破
発売約1か月で受注台数は1万1388台と好調な滑り出しを見せている
くるまのニュース
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マツダが新型CX-30を発表、2.5L化やシートベンチレーション追加に歓迎の声
新たに2.5Lマイルドハイブリッド「e-SKYACTIV G 2.5」を導入し
くるまのニュース
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日産が16年ぶりに刷新した新型エルグランドVIPが869万円で登場
最上級仕様「VIP」は869万8800円で、ナッパレザーやBOSEサウンドを搭載している
くるまのニュース
2026年8月4日
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日産が16年ぶりに刷新した新型エルグランド、XとGの装備差を徹底比較
XとGの2グレードがあり、価格差は68万2000円で装備内容が異なる
くるまのニュース
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日産がインド向けに93万円の7人乗りコンパクトミニバンを発売
全長4m未満でヤリスとほぼ同寸ながら3列7人乗りを実現しているのが特徴
くるまのニュース
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三菱の新型パジェロが秋に世界初公開、発売前から購入希望が殺到
約5年ぶりの復活となり、トライトンのラダーフレームを採用したフラッグシップSUVとなる
くるまのニュース
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トヨタ・プリウスXが一部改良、32.6km/Lの低燃費で279万円台から
エントリーグレードXは279万6200円で燃費32.6km/Lという低燃費性能を誇る
くるまのニュース
2026年8月3日
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レクサスUXに新グレード追加、初採用の加飾と新色「蒼」が注目を集める
新色「SOU（蒼）」やLEXUS初のレイヤーグリッド加飾など内装質感が向上している
くるまのニュース
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ホンダが新型フィットCROSSTARを発売、SUV風デザインが好評
最上級グレードのCROSSTAR（4WD）が295万5700円で登場し注目を集めている
くるまのニュース
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トヨタがノア・ヴォクシーの3列目なし車中泊特化モデル「MU」を発売
3列目を撤去した5人乗りで、車中泊対応の「ベッドモード」も選択可能
くるまのニュース
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トヨタがGRMNカローラを世界初公開、後席撤去の2人乗り仕様で304PSを発揮
後部座席を撤去した2人乗り仕様で車重1450kg、304PSエンジンを搭載している
くるまのニュース
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トヨタがカローラクロスを一部改良、60周年記念の特別仕様車も同時設定
「Z"Adventure"」はZグレードベースでアウトドアテイストを強調した仕様
くるまのニュース