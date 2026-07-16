懐かしい
『懐かしい』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月5日
2026年8月2日
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2011年甲子園で優勝・吉永健太朗さんが始球式に「プロで見たかった」
ノーワインドアップから、当時を彷彿とさせる鋭く大きく落ちるシンカーを披露
THE ANSWER
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引退会見に稲葉篤紀氏がサプライズ登場、陽岱鋼と戦友が涙の再会
稲葉篤紀2軍監督がサプライズ登場し、共に歩んだ日々への感謝を伝えたという
フルカウント
2026年8月1日
2026年7月31日
2026年7月29日
2026年7月27日
2026年7月26日
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二宮和也「ミリオネア」司会ぶりに賛否「緊張感ゼロ」の進行に不満の声も
軽妙なかけ合いが「みのもんた時代」を知る視聴者の不満を招いたという
Smart FLASH
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娘のとうきびにかぶりつく顔が、30年前の母の幼少期写真とそっくりだった
約30年前の自身の幼少期の写真と構図や表情がほぼ一致していたとのこと
まいどなニュース
2026年7月25日
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北海道発祥のカレー専門店「リトルスプーン」14年ぶりに復活
仕掛け人は「味の時計台」などの飲食チェーンを手掛ける経営者
STVニュース北海道
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しまじろう公式X「シュールすぎる」「エモくて泣ける」と大バズり
週刊女性PRIME