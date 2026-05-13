「牛角」は、5月20日（水）〜6月30日（火）の期間、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念して、テレビアニメ『名探偵コナン』とタイアップした「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」第2弾を、全国の店舗で実施する。【写真】萩原千速をイメージしたメニューも！コラボキャンペーンの詳細■映画と一緒に楽しめる企画今回第2弾としてスタートする「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キ