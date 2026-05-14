愛媛県警が１〜４月に発表したストーカー規制法違反容疑の逮捕者５人のうち、６０歳以上が４人と目立った。全国の統計では、若い世代が元交際相手らにつきまとうケースが大半を占めるが、６０歳以上の加害者も１割に上る。専門家は「人間関係のもつれから来る感情が根底にあり、どんな年代でも加害者になり得る」と指摘する。（丸山竜誠）恨みの手紙郵送西予署は４月２日、西予市の男（７５）を同法違反容疑で逮捕した。発表