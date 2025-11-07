夫「手抜きは甘え」電動自転車も食洗機の購入も拒否！「そのくらいみんなやってる」が口癖の夫に全て任せた結果ftn-fashion trend news-

楽をするのが許せない...夫に厳しい目、自転車や食洗器も「手抜き」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ある女性は、電動自転車も食洗器も「手抜き」だと言われてしまうそう
  • 女性は家事のレベルが高いことに疲れ、すべての家事を夫に任せることに
  • すると時間に追われて仕事にも集中できず、音を上げてしまったという
